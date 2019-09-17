山西婦串謀內地上司騙取保費　高危懷孕獲減刑判囚25月 (14:15)

辯方求情時稱，被告劉芳（34歲）懷有身孕，因本身患其他疾病，醫療報告指屬高危懷孕；故她監禁時較一般人辛苦，家人亦居於山西，難以探望，望法庭輕判。

法官練錦鴻表示，被告是本案核心人物，她是涉案保險的受益人，並在案發前與其他涉案人物會面，負責安排從內地不同部門取得死亡證，並在索償保險時簽署聲明遞交資料正確，犯案為期3個月之久，明顯是有計劃、有部署的跨境詐騙犯案。

練官直斥被告打擊保險業運作，計劃得逞將影響中港兩地和睦。若保險公司因此增加查證索償的費用，將轉嫁予社會大眾身上。練官認為判刑要有「威懾」作用，清楚向大眾表達社會絕不容許本案的行為，但考慮被告認罪，而醫療報告指她屬高危懷孕，酌量減刑，終判她監禁25個月。

控罪指出，被告於2016年5月至8月期間，串謀侯珍練及唐偉鳳，詐騙大新人壽保險有限公司（現稱泰禾人壽保險有限公司），訛稱侯珍練已經死亡，以圖詐騙相關保單利益。

其他報道：東鐵線紅磡站列車出軌．不斷更新

其他報道：【非洲豬瘟】不滿活豬屠宰「日日清」 郭卓堅入稟申頒令被拒

其他報道：部分時間有陽光 有幾陣驟雨 最高32度

其他報道：斥監警助長濫權 林卓廷促重查警打記者案