【逃犯條例】何韻詩出席美國會聽證會　呼籲投資中港企業支持人權民主 (13:15)

何韻詩昨日向路透社表示，香港示威者對北京干涉香港事務感憤怒，北京正運用權力及影響力平息世界各地的異議，以及輸出其威權價值觀，而北京政府除經濟以外並不關心其他，如人權等香港人擁有的普世價值，「對抗全球鎮壓的唯一方法是打擊中國真正的痛處」。她說，看到許多美國企業均於深圳設公司及獲利，他們對人權問題視而不見，她呼籲在中國內地及香港投資的企業支持人權及民主。

美國總統特朗普早前表示，中國若希望達成貿易協議，應先「人道」處理香港問題。何韻詩認為，中美貿易戰為香港人提供了「保護盾」，免於北京暴力鎮壓。

對於有工業團體擔心《香港人權與民主法案》會威脅到脆弱的中美貿易談判，她認為法案一旦通過將向其他國家發出強而有力的信息，重申美國在世界上的領導地位，她相信香港正站在這場全球為人權而戰的前線。

（路透社/中央廣播電臺）

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