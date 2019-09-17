【逃犯條例】何韻詩出席美國會聽證會　呼籲投資中港企業支持人權民主 (13:15)

反修訂《逃犯條例》風波未息，藝人何韻詩昨（16日）向路透社表示，希望美國國會議員及企業批評北京處理香港事務的手法，以助改變中國共產黨的行為。而何韻詩及香港眾志秘書長黃之鋒等人今日（17日）會出席美國「國會及行政當局中國委員會」（CECC）舉行的聽證會，內容圍繞今夏香港的反修例示威，兩人將於會上支持《香港人權與民主法案》。
何韻詩昨日向路透社表示，香港示威者對北京干涉香港事務感憤怒，北京正運用權力及影響力平息世界各地的異議，以及輸出其威權價值觀，而北京政府除經濟以外並不關心其他，如人權等香港人擁有的普世價值，「對抗全球鎮壓的唯一方法是打擊中國真正的痛處」。她說，看到許多美國企業均於深圳設公司及獲利，他們對人權問題視而不見，她呼籲在中國內地及香港投資的企業支持人權及民主。
美國總統特朗普早前表示，中國若希望達成貿易協議，應先「人道」處理香港問題。何韻詩認為，中美貿易戰為香港人提供了「保護盾」，免於北京暴力鎮壓。
對於有工業團體擔心《香港人權與民主法案》會威脅到脆弱的中美貿易談判，她認為法案一旦通過將向其他國家發出強而有力的信息，重申美國在世界上的領導地位，她相信香港正站在這場全球為人權而戰的前線。
（路透社/中央廣播電臺）
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