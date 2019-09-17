【逃犯條例】監警會前委員鄭承隆：以實彈對付汽油彈不對等 (11:19)

鄭承隆表示，警員須尊重自己的制服，展示警員編號。他認為，警員作出拘捕的電光火石之間未必需要即時展示委任證，但須表明警員身分，當警員等待警車到場帶走被捕者時，應該有足夠時間拿出委任證向市民展示。早前有警員叫記者自行判斷其身分，他認為該警員答法「閃避」，若完成喬裝任務應向在場人士表明真正身分。他建議，警方考慮派發一次性警員編號，讓指揮官及市民追蹤到該警員身分，亦防「起底」。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨日發聲明，稱警員很有可能視作致命攻擊而用「實彈槍械」對付擲汽油彈的示威者。鄭承隆說，汽油彈很危險及有很大殺傷力，但他認為以實彈對付汽油彈並不對等，須看當時情況，由現場警員以專業判斷及用傷害不大的方法對付擲汽油彈的示威者。

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