【逃犯條例】林鄭月娥：警方一視同仁　絕不同意執法不公指控 (11:04)

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林鄭月娥表示，過去周末有激進人士大肆破壞公共設施及港鐵站，危害社會安全；亦有不同政見人士口角，繼而動武，希望不同政見的人能和平理性地表達意見。她稱，市民發生爭執時會報警處理，強調警隊執法不偏不倚、一視同仁。對於警方被指執法不公，林鄭月娥表示自己絕不同意這些「極不公道的批評」，解釋警隊當時要分開兩批非常躁動的人是不容易的工作，非常肯定他們的工作。

她又提到，明日（18日）傍晚會在政總與18區區議員見面，強調這次會面並不屬於「4個行動」中走入社區與不同背景政見人士的對話。她說，這場見面就是一如往履行行政長官工作，聆聽不同界別的意見，同類會面已進行百場，就算參與示威的人士，她都願意聆聽。

另外，她說，正籌備2019年施政報告，感謝各界出席諮詢會，至今已進行20場諮詢。

被問到如何回應穆迪下調香港的評級展望至負面，林鄭月娥對此表示失望，她說不認同穆迪質疑香港是否仍能維持一國兩制，以及與內地在經濟上的融合會否模糊了一國兩制的看法。

她說，持續的社會不穩及暴力事件不時出現，無可避免影響國際社會對香港經濟環境的觀感。她確認特區政府曾向海外公關公司尋求意見，探討如何復修香港，但對方認為目前本港仍處於社會不穩，以政府資源復修香港，未必是最有效的做法。林鄭月娥強調，香港仍有穩健的基礎，稍後當局必定會重建香港受損的的聲譽。

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