【逃犯條例】林鄭：下周落區舉辦首場社區對話　3種形式進行 (10:33)

林鄭月娥表示，過去兩星期就如何建構對話平台聽取多方意見，首場對話定於下周舉行，並會以3種形式成立同步進行。

第一種對話會會在不同地區舉辦，市民可自由報名參加，每場約100至200人，若太多人報名，將以抽籤形式處理，對話亦會盡量公開，讓傳媒採訪；第二種對話會將隨機抽取不同年齡、階層和背景的市民對話，稍後會公布詳情；第三種對話將會與不同界別人士作深度對話，每場約20人。

林鄭月娥指出，自月初公布4個行動後，不同民間組織如學校和社福機構皆希望安排分享會，並邀請官員出席。若情况許可，政府會積極考慮出席。她續稱，過往落區會有人「動員等她」，即使直接對話會引起同樣場面，她和同事也有足夠心理準備。

另外，政府由8月表達對話意願，至9月4日作具體的對話承諾，很多學校和社區組織都表示會安排同類分享會，林鄭月娥稱，她和司局長可以的話都會盡量出席。

她強調，以對話平台溝通，不等於不需要嚴正執法，現時有人肆意破壞，要遏止暴力嚴正執法，希望透過對話可幫香港走出這個令人非常擔心的困局，令香港可以重新出發。

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