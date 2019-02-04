《環時》社評：香港動蕩滿100天　反思正當其時 (09:01)

社評稱，這100天改變了香港，香港的周末已成為動蕩的「篤定時段」，暴力成為「常態」。美國評級公司穆迪周一（16日）將香港的信貸評級從「穩定」降至「負面」，之前惠譽已經對香港調低了評級，這些對香港來說都是不祥之兆。最先受到冲擊的是香港的旅遊業，呈現出斷崖式滑坡。商業、酒店業、出租車行業等都受到連帶損失，而且這種損失面正逐漸擴大。

社評說，注意到香港過去兩周裏參加示威的人數明顯減少，相信有很多人對動蕩的持續感到困惑。但是有一小部分極端的力量正在變得更加極端，這使得香港向何處去仍有很大不確定性。社評認為，香港需要安靜下來，如果街頭一時安靜不了，那麼希望有更多的人思想上能夠安靜下來，為的是思考一個問題：今天這樣的香港真的是大家所希望的「更加民主」的香港嗎？由街頭政治甚至街頭暴力政治引領城市的未來，香港真能這樣走通嗎？

社評認為，最大受損者是香港廣大的永久居民。其中一些人反修例的要求已經實現，但是運動和破壞卻停不下來了，動蕩對他們現實生活和未來的沖擊失去了控制，正在成為對他們城市和個人人生的真正威脅。每個城市的問題都至少有一部分是年輕人的前途問題，如果香港國際金融地位不保，必將產生連鎖的城市衰落反應。香港年輕人的前程將何以寄託？今天在「道義」上與香港示威遙相呼應的美歐社會又有誰會為香港年輕人的集體損失埋單？

社評總結，政治常常是沒有後悔藥的單程票，希望香港愈來愈多的人加入這樣的思考，並為阻止香港走上衰落的不歸路行動起來。作為高度自治的特別行政區，只有香港的內在力量能夠幫助這座城市擺脫動蕩，安全軟着陸。

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