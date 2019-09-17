東鐵線紅磡站列車出軌　紅磡至旺角東站服務暫停　西鐵班次調整 (10:10)

【09:30】有出事列車乘客表示，列車由上水開出，在駛往紅磡站時列車突然「很飄」，發現前方有車卡完全斷開分離及出軌，未發現車廂有人受傷。事發後，乘客已離開車廂，消防救護人員登上列車搜索，查看是否有人被困。

【09:15】港鐵表示，西鐵線服務需要相應作出調整，目前紅磡來回屯門站，12分鐘一班車；南昌來回屯門站，6分鐘一班車。目前正安排一條免費接駁巴士路線，由大圍往鑽石山（雙向），疏導由新界往九龍方向的乘客。

其間有列車駛至錦上路站時，港鐵要求所有乘客下車並封閉月台，15分鐘後再重新讓乘客登車。

有中大職員表示，原定經上水站轉乘東鐵線返回中大，於早上9時抵達上水站時，列車遲遲未有開出，在站內停留超過6分鐘才開出，其間港鐵職員稱，因紅磡站列車事故影響行車時間。

【08:50】東鐵線紅磡站有列車出軌，紅磡至旺角東站服務暫停。

港鐵稱，涉事列車從紅磡站月台開出，往旺角東時，列車出現故障，現場有車卡偏離路軌，原因有待調查。港鐵人員正協助乘客離開車廂及處理事件，呼籲乘客考慮使用其他交通工具。

港鐵表示，旺角東至羅湖維持6分鐘一班車，旺角東至落馬洲站維持18分鐘一班車。

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