【紅磡出軌】紅磡至旺角東站服務續停　往羅湖站4分鐘一班車 (20:27)

【16:45】重型起重機把斷開的列車車卡「扶正」，移到路軌上。

【16:17】東鐵線紅磡至旺角東站服務繼續暫停；旺角東至羅湖站維持3.5分鐘一班車；大埔墟至落馬洲站維持10分鐘一班車，前往落馬洲的乘客需在大埔墟站或太和、粉嶺、上水等站，轉乘以落馬洲為終點站的列車。港鐵安排免費接駁巴士行走大圍至鑽石山。

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【13:25】香港鐵路工會聯合會表示，對出軌事故感到震驚，對受傷乘客深表慰問。工會強調，鐵路安全至關重要，工會必將謹守崗位，保障鐵路安全運作。

【13:00】港鐵表示，事發時肇事列車12個車卡中有3卡斷開及出軌，而港鐵凌晨曾更換一段路軌。預計紅磡至旺角東站的列車服務今日未能回復正常。

【12:00】8傷者報稱不適 5人送院

消防處消防區長（九龍南）張廣源表示，今早8時33分收到事故報告，出動了百名人員，包括坍塌搜救專隊人員，共15輛消防車、10輛救護車及一條喉戒備，現場並無冒煙及火警。救援行動在港鐵配合下非常暢順，消防到場前港鐵職員已把百名乘客帶到安全地方，消防到場後再疏散400名乘客。在確定架空電纜電力已中止，消防人員搜索後確定路軌並無傷者。

事件中共8名傷者，都是在紅磡站大堂報稱不適，有一男四女送院，其餘一男兩女毋須送院，傷勢包括腰部頸部及身體不適，原因要作進一步調查。

【11:44】港鐵最新服務安排調整如下：

東鐵線：紅磡至旺角東站服務停、旺角東至羅湖維持6分鐘一班車、旺角東至落馬洲站維持18分鐘一班車；

西鐵線：正常服務；

免費接駁巴士路線：行走大圍往鑽石山（雙向），疏導乘客。

【11:04】現場消息表示，出軌事件做成最少5人受傷，其中3人送院治理。

【10:28】運輸及房屋局長陳帆到場了解情況。

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，據他了解，今早紅磡站出軌位置涉及「波口位」，即兩條路軌交叉位置負責引導列車選擇其中一條路軌的設備，涉事的波口位置由電腦控制，相關範圍外人無法進入；現時暫未有受傷報告，包括涉事車長。

【10:10】據了解，涉事列車共有12卡，當時正由旺角東駛往紅磡，車頭已駛入紅磡站範圍內，惟第4卡與第5卡之間的連接斷開，第4卡脫軌打斜擱在3條路軌上，車門嚴重損毁，第5卡和第6卡同樣脫軌偏離原有路軌。

【09:30】有出事列車乘客表示，列車由上水開出，在駛往紅磡站時列車突然「很飄」，發現前方有車卡完全斷開分離及出軌，未發現車廂有人受傷。事發後，乘客已離開車廂，消防救護人員登上列車搜索，查看是否有人被困。

【09:15】港鐵表示，西鐵線服務需要相應作出調整，目前紅磡來回屯門站，12分鐘一班車；南昌來回屯門站，6分鐘一班車。目前正安排一條免費接駁巴士路線，由大圍往鑽石山（雙向），疏導由新界往九龍方向的乘客。

其間有列車駛至錦上路站時，港鐵要求所有乘客下車並封閉月台，15分鐘後再重新讓乘客登車。

有中大職員表示，原定經上水站轉乘東鐵線返回中大，於早上9時抵達上水站時，列車遲遲未有開出，在站內停留超過6分鐘才開出，其間港鐵職員稱，因紅磡站列車事故影響行車時間。

【08:50】東鐵線紅磡站有列車出軌，紅磡至旺角東站服務暫停。

港鐵稱，涉事列車從紅磡站月台開出，往旺角東時，列車出現故障，現場有車卡偏離路軌，原因有待調查（其後更正，應為開往紅磡站）。港鐵人員正協助乘客離開車廂及處理事件，呼籲乘客考慮使用其他交通工具。

港鐵表示，旺角東至羅湖維持6分鐘一班車，旺角東至落馬洲站維持18分鐘一班車。

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