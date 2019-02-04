【紅磡出軌】東鐵線列車出軌8傷5送院　疏散500人　料今日服務未能復常 (13:25)

【13:25】香港鐵路工會聯合會表示，對出軌事故感到震驚，對受傷乘客深表慰問。工會強調，鐵路安全至關重要，工會必將謹守崗位，保障鐵路安全運作。

【13:00】港鐵表示，事發時肇事列車12個車卡中有3卡斷開及出軌，而港鐵凌晨曾更換一段路軌。預計紅磡至旺角東站的列車服務今日未能回復正常。

【12:00】消防處消防區長（九龍南）張廣源表示，今早8時33分收到事故報告，出動了百名人員，包括坍塌搜救專隊人員，共15輛消防車、10輛救護車及一條喉戒備，現場並無冒煙及火警。救援行動在港鐵配合下非常暢順，消防到場前港鐵職員已把百名乘客帶到安全地方，消防到場後再疏散400名乘客。在確定架空電纜電力已中止，消防人員搜索後確定路軌並無傷者。

事件中共8名傷者，都是在紅磡站大堂報稱不適，有一男四女送院，其餘一男兩女毋須送院，傷勢包括腰部頸部及身體不適，原因要作進一步調查。

機電工程署長薛永恒表示，現階段不排除任何造成事故的可能，包括外物影響及機件故障，當局需要3至6個月作全面深入的調查；他強調，現階段任何揣測均無助調查真相。他承認，路軌有一條一兩毫米的裂紋，但未知是出軌事故造成還是之前已出現，需要深入調查。

【11:44】港鐵最新服務安排調整如下：

東鐵線：

紅磡至旺角東站服務停

旺角東至羅湖維持6分鐘一班車

旺角東至落馬洲站維持18分鐘一班車

西鐵線：

正常服務

免費接駁巴士路線：行走大圍往鑽石山（雙向），疏導乘客

【11:40】運輸及房屋局長陳帆及機電工程署長薛永恒先後在紅磡站見記者，形容今早列車出軌是「非常嚴重鐵路事故」，政府非常重視事件，他知悉警方及消防到場協助乘客離開，事件導致數名乘客不適送院，機電署及相關部門會全力全速徹底深入調查原因。而港鐵及相關交通供應商保持運作，緊急交通協調中心已運作。被記者問到內地網絡瘋傳事故因人為破壞所致，陳帆稱不排除任何可能性，會全力蒐證，不會揣測個別原因作評論。記者會期間有人大叫：「陳帆！太子站交片！太子站交片！陳帆！」

立法會交通事務委員會成員林卓廷對事件表示震驚，形容事件為「香港鐵路史上最嚴重的事故」，令人擔心港鐵的安全。

林卓廷表示，不幸中之大幸，是當時部分列車已駛入紅磡站月台位置，故車速已減慢，並未造成災難式結果，若當時有人正站在車廂與車廂中間的位置，後果則不堪設想。林卓廷要求港鐵即時巡查所有鐵路線的路軌及信號系統，確保乘客安全。

林卓廷指出，據他了解，列車的信號系統及路軌的交接系統理應同步，以避免出軌的情況，故促請港鐵盡快徹查事件。林卓廷亦已去信立法會的鐵路事宜小組委員會，要求召開緊急會議討論是次東鐵綫出軌事故，並要求建制派不要以立法會大樓正在裝修的理由阻止開會，阻止市民尋求真相。

【11:04】現場消息表示，出軌事件做成最少5人受傷，其中3人送院治理。

【10:28】運輸及房屋局長陳帆到場了解情況。

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，據他了解，今早紅磡站出軌位置涉及「波口位」，即兩條路軌交叉位置負責引導列車選擇其中一條路軌的設備，涉事的波口位置由電腦控制，相關範圍外人無法進入；現時暫未有受傷報告，包括涉事車長。

【10:10】據了解，涉事列車共有12卡，當時正由旺角東駛往紅磡，車頭已駛入紅磡站範圍內，惟第4卡與第5卡之間的連接斷開，第4卡脫軌打斜擱在3條路軌上，車門嚴重損毁，第5卡和第6卡同樣脫軌偏離原有路軌。

【09:30】有出事列車乘客表示，列車由上水開出，在駛往紅磡站時列車突然「很飄」，發現前方有車卡完全斷開分離及出軌，未發現車廂有人受傷。事發後，乘客已離開車廂，消防救護人員登上列車搜索，查看是否有人被困。

【09:15】港鐵表示，西鐵線服務需要相應作出調整，目前紅磡來回屯門站，12分鐘一班車；南昌來回屯門站，6分鐘一班車。目前正安排一條免費接駁巴士路線，由大圍往鑽石山（雙向），疏導由新界往九龍方向的乘客。

其間有列車駛至錦上路站時，港鐵要求所有乘客下車並封閉月台，15分鐘後再重新讓乘客登車。

有中大職員表示，原定經上水站轉乘東鐵線返回中大，於早上9時抵達上水站時，列車遲遲未有開出，在站內停留超過6分鐘才開出，其間港鐵職員稱，因紅磡站列車事故影響行車時間。

【08:50】東鐵線紅磡站有列車出軌，紅磡至旺角東站服務暫停。

港鐵稱，涉事列車從紅磡站月台開出，往旺角東時，列車出現故障，現場有車卡偏離路軌，原因有待調查（其後更正，應為開往紅磡站）。港鐵人員正協助乘客離開車廂及處理事件，呼籲乘客考慮使用其他交通工具。

港鐵表示，旺角東至羅湖維持6分鐘一班車，旺角東至落馬洲站維持18分鐘一班車。

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