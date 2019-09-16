外傭遭解僱索償逾8.5萬元　前僱主稱女兒被手指插下體 (20:26)

申索人為菲律賓籍Mallorca Joenalyn Domingo，申索代通知金、欠款、年假薪酬、食物及交通津貼、機票及損失，合共超過8.5萬元。被告人為操普通話的前僱主吳美旋（譯音）。申索人於2016年6月10日至9月22日受聘為被告的家庭傭工，於2016年9月22日被解僱。

申索人由香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Grace Estrada擔任代表，上庭盤問被告及證人。

被告作供時稱，申索人工作近三個月後，洗衣服未能把洗衣粉洗去，致女兒皮膚敏感；女兒曾多次投訴稱申索人協助洗澡時以手指插其下體。被告又說，申索人兩度於洗髮乳加入不明物體，令她洗頭後頭皮很痛，痛楚維持3至4天。事件首次揭發後，被告曾以廣東話問「你為什麼這樣做」，申索人當時跪地求原諒；第二次被告於9月22日發現，即日報警處理並解僱申索人。

審裁官在庭上質疑，以手指插下體事件嚴重，為何被告當時沒有解僱申索人，要待出現洗髮乳問題才解僱。被告表示，因為她要上班，如果解僱申索人會沒有人照顧女兒。審裁官反問，被告解僱申索人時未有聘請新傭工，為何當時又會解僱，被告則說「這麼多事件，放（申索人）在家裏不安全」。

被告的10歲女兒在屏風後作供，稱申索人協助她洗澡時曾2、3次「刮」其下體，令她受傷，她相信首次是無意，但之後是故意。她曾告知媽媽因下體痕癢三次求診，事發後均沒有報警。女兒又供稱使用洗髮乳後經常頭皮痛或痕癢，曾因此求醫。

審訊明續。

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