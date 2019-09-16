【逃犯條例】三人申覆核要求警展示編號　稱無法向監警會投訴 (19:37)

申請人依次為陳恭信（51歲）、魯湛思（24歲）和吳康聯（51歲），他們分別於8月4日將軍澳衝突、7月14日沙田示威，以及6月12日金鐘衝突中受傷；答辯人為警務處長盧偉聰。

入稟狀指出，陳恭信當日與兒子散步時，遭防暴警員用警棍打頭，導致他頭破血流和感頭暈，須縫9針和留院兩天，警方至今沒拘捕他。任職立法會議員朱凱廸助理的魯湛思，在新城市廣場外「百步梯」集會期間，在沒使用暴力情況下，遭防暴警察3次近距離噴射胡椒噴霧，造成極大痛楚。吳康聯於夏慤道和添華道交界，遭速龍小隊警員從後拉扯背包和毆打。

申請人認為，涉事警員對他們使用非法武力，惟因警員制服上沒展示編號，令他們無法辨認相關警員身分，而無法向監警會投訴，或對涉事警員提出民事索償甚至私人檢控，認為警方的做法違反《人權法》和《公民權利和政治權利國際公約》。

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