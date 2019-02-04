【9．14淘大商場】便衣警樂華邨制服巴士客　江永祥：危急下未必容許即展委任證 (18:35)

江永祥稱，周六當日有兩名男子於淘大商場內爭執後離開，現場高峰時有超過800名持不同政見者爭執打鬥，若警方於商場截停或會引致混亂，因此兩名便衣刑事偵緝人員尾隨兩男至樂華邨巴士總站，趁他們下車時上前截停及以非法集結罪拘捕，案件已交由東九龍總區重案組調查。

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江永祥同意，警員作出拘捕時須表明身分，但稱「今時今日拉人唔係咁容易」，若附近有人圍觀、有可疑者，會令行動有更大風險，加上要聯絡其他警員增援，在危急情況下，「未必容許我哋同事即時展示委任證」。他強調，據涉事警員所說，當時有出示委任證。

江永祥指出，警方於上周四（12日）從網上得知將有人會在周六下午到淘大商場唱國歌，秀茂坪警區其後主動通知淘大商場管理公司負責人及緊密聯繫；周六下午約2時45分，有數百人於淘大商場內口角，警方當日下午2至6時共接到150宗報案，稱有人於商場內打鬥、有人受傷及搶劫，警方派員到場調查及行動，進入商場前有通知商場負責人。

警方周六共拘捕24名男子，年齡介乎15至53歲。

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