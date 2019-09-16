沙田持長刀鐵通指嚇街坊　夫婦一日後被捕 (22:00)

【22:00】警方表示，留意到網上片段，有一對男女與人爭執時，分別持懷疑鐵枝及懷疑刀揮舞。經深入調查，今日（16日）於荃灣區拘捕一名46歲姓黎男子及一名49歲姓陳女子，涉嫌藏有攻擊性武器，並搜查一住宅單位，案件交由沙田警區刑事調查隊跟進。
【17:32】沙田新城市廣場昨晚（15日）再有市民在聚集，高唱《願榮光歸香港》及高叫口號表達訴求，一對夫婦手持鐵通及牛肉刀，指嚇持不同意見人士，然後登上一輛寶馬私家車離去。
寓所大門鐵閘被淋漆
事後有網民憑私家車車牌「起底」，發現該對夫婦居於梨木樹邨楊樹樓一單位。今日（16日）中午，警方接報獲悉上址單位遭刑事毁壞，大門及鐵閘被淋上黑色油漆，其後證實確為該對曾持鐵通及牛肉刀的夫婦居住。警方刑事調查隊接報到場調查，進入單位錄取口供後離開。
同一時間，一名年約20歲男子在走廊與探員迎面而過，探員之後折返，截停男子，在其身上搜獲一支紅色噴漆，懷疑他正打算刑毁該單位，所以當場將他拘捕。據了解，被捕男子向警員稱在網上知道夫婦或會被欺凌，所以特意帶同紅色噴漆贈予他們，如果有人上門時可用作自衛。被捕男子左邊上身紅腫，懷疑被制服時受傷。
昨晚手持牛肉刀的黎太聲稱，昨晚她在沙田新城市廣場附近等候丈夫時，有「暴徒」懷疑她拍攝他人，其間被追打，所以在地上拾起一把牛肉刀反抗，更聲稱牛肉刀是「暴徒」留下，但未有解釋為何會手持「暴徒」的牛肉刀上車離開。