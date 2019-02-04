【逃犯條例】警員佐會林志偉：警員或用實彈槍械止暴　民權觀察：林志偉言論極不恰當 (17:00)

民權觀察促請警方及示威者保持克制，若任何人一方出現人命傷亡，將令局勢嚴重惡化，可能進一步引起大規模的流血衝突及人道災難。

民權觀察強調，警員只可在自身或他人的性命受到迫切威脅，以及無法使用其他更低程度的武力去制服他人時，警員才可考慮使用實彈槍械；任何警員必須為自己使用武力的決定負責，錯誤及不法地使用致命武力可令警員負上刑責。

此外，警員使用武力時亦必須注意現場其他人士的安全，特別是在示威活動期間，若警員在人多擠迫的地方使用實彈，很有可能擊中其他目標，包括示威者、記者及救援人員。

【15:45】香港警察隊員佐級協會今日（16日）發表聲明，譴責示威者過去兩天的違法暴力及破壞行為。警隊員佐級協會主席林志偉稱，過去的周末有暴徒襲擊持不同意見市民，以及聯群結黨、有組織地以汽油彈攻擊警員，嚴重威脅警員及其他市民的安全，協會予以最嚴厲譴責。

林志偉在聲明中表示，使用汽油彈是不容置疑的致命武器。現場警員很有可能會視作對自身或其他人的致命攻擊而使用相應的武力或武器制止，包括實彈槍械。

協會呼籲各會員，執勤時如遇上突發事件，自身或他人生命安全受到即時威脅時，警員應果斷使用合理、適當的武力保護自己及其他人的安全。

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