【逃犯條例．短片】威院醫護築人鏈　病人躺牀豎拇指　韓演員金義聖聲援 (15:52)

醫生護士不滿警濫用暴力 促獨立調查

威院護士趙小姐亦稱600聯署者「不代表我們」，她說，有8‧31太子站事件目擊者和急救員都開腔反駁消防和警方的說法，8‧31仍有很多疑團未解，要求港鐵公開當晚閉路電視錄像，包括警方是否「無差別打市民」、傷者準確數目、為何少了傷者等。

就昨日北角、炮台山發生多宗「福建人」與年輕人衝突，在威院任專職醫療工作的麥先生不滿警方在過程中疑放走打人的白衫人，又不滿有警員在制服市民後仍不斷打他們和噴胡椒噴霧。對於年輕人一方亦有還手和打人，麥先生認為，「造成昨日事件是因為警方一直執法不公，令市民不知道有什麼方法保護自己；如果警方公允執法，市民就不需要出手保護自己」。

護士朱小姐昨晚與同事一起製作《願榮光歸香港》歌詞紙牌，讓集會者每人可拿一句歌詞展示。朱小姐說最受最後一句歌詞感動「祈求民主與自由萬世都不朽，我願榮光歸香港」，她說：「相信是很多香港人的心願，希望終有一天可以達成。」

【15:06】反修訂《逃犯條例》風波持續，今日（16日）再有醫護界發起集會。沙田威爾斯親王醫院數百名醫護人員下午舉行「和你拖」行動，築起人鏈，要求政府回應五大訴求，韓國資深男演員金義聖現身聲援。

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「和你拖」行動下午約1時開始，部分參與者身穿黑衣或醫護制服，戴上黑色口罩聚集在威院新座地下大堂，有人手持「拯救香港、刻不容緩」等標語牌。數百名醫護齊唱《願榮光歸香港》，又高叫反警察暴力口號，他們舉起五隻手指，不斷高呼「五大訴求，缺一不可」。之後有醫護人員轉到二樓天橋築起人鏈，有躺在病牀上的病人，向兩旁的人鏈豎起拇指以示支持。

韓國演員金義聖繼昨日到港島一帶採訪示威者，今日亦現身威院。他接受傳媒訪問時表示，韓國未試過有醫院醫護集會，感受到香港人的憤怒，他促請政府停止警暴，並希望向香港人表示「你們並不孤單（you are not alone）」，國際會關注香港情況。

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