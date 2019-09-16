【逃犯條例】涉沙田站擲月餅罐襲警　女經理提堂准保釋往越南公幹 (14:45)

現年45歲的被告劉婉玲，報稱公司經理及居於沙田區，控罪指她於今年9月7日在沙田站襲擊警員劉俊豪。控方在庭上透露被告涉嫌用月餅罐和雨傘襲警，不反對被告保釋及離港工作，但要守宵禁令，並申請將案件押後六周，以讓控方進一步調查，翻查閉路電視紀錄及鑑證。據了解，警員事後感暈眩和嘔吐。

辯方透露，被告工作是負責到越南工廠視察製作過程，是公司唯一負責該項工作的人員，她每周一至周五在越南工作，並出示被告的護照出入境紀錄證明，若法庭拒絕她離港工作，她有可能被解僱，而控方不反對被告離港工作，希望裁判官批准。

主任裁判官錢禮一度擔心被告在越南會潛逃到其他國家，辯方指案件調查進度可能持續逾年，不應影響被告日常的工作。控方稱，過去兩個月被告的出入境紀錄均是恆常公務外遊。

錢官批准被告以3000元保釋，其間批准她每周一至周五離港、每周六早上6時至9時在沙田警署報到及披露公幹外遊的詳情，另每周六及周日晚上10時至翌日清晨6時須守宵禁令，但若她周一要離港工作，批准她於早上6時由家中直接到機場，以及禁足沙田站和附近範圍內，但不限乘搭港鐵及其他交通工具。

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