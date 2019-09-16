海洋公園鬼屋奪命案　大專生裁定死於意外 (12:32)

死因裁判官周慧珠綜合證供重組案情稱，事主張朝傑（終年21歲）於2017年9月16日下午在鬼屋獨自從2號滑梯滑下，沿通道前往分岔口，惟原本駐守分岔口的演員站錯位置，躲在布簾後，看不到事主經過。

周官認為，事主因看不到任何演員，前方往3號滑梯的通道有燈光、沒有布簾，但右轉出口方向的通道則有布簾遮掩。如鬼屋設計師所言，人向光處行走，故事主誤以為有光的地方為正確路線，故沒有右轉往出口方向。

周官續說，事主繼續行走，駐守3號通道的演員曾探出半身驚嚇逆行的事主，亦伸出右手指示方向，但事主未必知道該動作是指示方向，可能以為是「嚇人」動作之一。同時間進入鬼屋的友人黃偉倫供稱，鬼屋無人向他指示方向，可見玩家未必知道手勢的意義。

周官指出，事主一直沿光線位置，逆行至3號滑梯，並走入機件位置附近，3號滑梯下層操作員原看到有「身影」，但懷疑是「撞鬼」，揭開布簾查看不見有人，並未能清晰看到滑梯出口位置。最終，滑梯上層活動板下降，擊中事主背部，事主墮下機件槽底，並出現窒息。救護員到場時，事主已沒有心跳，同日在醫院宣告不治。周官裁定事主死於意外，死因為背部受傷。

周官最後感謝死者父親張錦芳出席聆訊，明白家人旁聽證供「好不容易」，對事主離世十分難過，希望類似意外不會再發生。

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