【逃犯條例】被捕浸大學生記者蘇敬華獲釋　稱背包藏餐刀因無「執袋」 (19:50)

【19:14】浸大學生原與協理副校長麥福達及新聞系主任劉志權一同前往北角警署支援蘇敬華，但途中有同學收到消息稱蘇已釋放，其家人希望低調處理，不希望有大批人到場，故一眾人不再前往警署，但學生要求與新聞系主任劉志權一同回浸大繼續商討，劉則表示要乘港鐵回家。

【18:27】有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，被捕的學生記者當時與示威者徘徊，警員認為他與一般採訪工作的記者不同，或與有關人等一伙，所以盤問他，並發現其袋內有一把9吋長金屬刀，雖然該學生記者稱是用作切月餅，但警員不接受，所以將他拘捕。

【17:06】學生要求浸大確保學生採訪安全，並要求周偉立致電校長錢大康轉達學生要求其現身的要求。周偉立指錢大康今天無法與學生見面。

【16:09】浸大副校長（教與學）周偉立到達現場。

【15:41】學生不滿校長未有現身回應，將校長室外閉路電視噴黑，另有學生破壞校長室門鎖及玻璃。

【15:19】有學生從後樓梯破壞門鎖進入8樓校長室樓層走廊，要求校方進一步回應。有學生包圍校長室。

【14:25】新聞系講師呂秉權發言，表示深信蘇敬華事發時正在執行記者職責，並引述蘇所言，被捕時搜獲的餐刀只是日前慶祝中秋節遺留於背包內，促請警方盡快釋放蘇，尊重學生記者的合法採訪權利。

【14:21】浸大新聞系發聲明，對該系三年級學生記者蘇敬華昨晚採訪期間被捕，表示極度關注及遺憾；該系教師及兩名律師已迅速前往警署提供協助，蘇敬華的精神和身體狀況良好，已給予他適切法律支援。

【12:46】反修例示威浪潮未因政府宣布撤回後平息。浸大學生會編委會指出，新聞系廣播新聞網（BNN）一名學生記者，昨晚（15日）被警方以懷疑藏有攻撃性武器拘捕，帶往北角警署。浸大校長錢大康今早（16日）向師生發信表示，校方非常關注事件，已獲悉該名學生被搜出的餐刀是用作慶祝中秋「切月餅」，校方將為被捕學生提供協助和法律支援，並要求警方以公平及妥善的手法處理案件。

相關報道：【逃犯條例．港島】浸大新聞系廣播新聞網：背包有餐刀 記者被捕

浸大一群學生今日下午2時將於校園內發起遊行，由賽馬會廣場出發，以邵逸夫行政大樓終點，要求校方承擔責任、支援被捕學生，並譴責警方濫權濫捕及打壓新聞自由。遊行聲明稱，BNN屬廣播新聞系實習課程，所有學生必須修畢實習學分，認為校方在保障學生於實習課程中的安全責無旁貸。

逃犯條例 相關報道：

新城市廣場市民聚集高歌 中年男女持長刀鐵通威嚇

醫管局稱28傷者中2人情況嚴重 17人已出院

警方譴責激進示威者暴力 2警員受襲時拔槍示警

遊行變多區游擊 一人遭黑衣者圍毆一度命危 燃彈擲政總灣仔站 水炮車再射藍水

林鄭4招 七成半人不收貨 當中71％稱「最低限度」須獨立調查