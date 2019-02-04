【逃犯條例】浸大學生記者被捕　錢大康促警公平處理　新聞系籲尊重合法採訪 (14:21)

蘇敬華目前仍在警署扣留，浸大新聞系強烈要求警方盡快將他釋放，並尊重學生記者的合法採訪權利。

【12:46】反修例示威浪潮未因政府宣布撤回後平息。浸大學生會編委會指出，新聞系廣播新聞網（BNN）一名學生記者，昨晚（15日）被警方以懷疑藏有攻撃性武器拘捕，帶往北角警署。浸大校長錢大康今早（16日）向師生發信表示，校方非常關注事件，已獲悉該名學生被搜出的餐刀是用作慶祝中秋「切月餅」，校方將為被捕學生提供協助和法律支援，並要求警方以公平及妥善的手法處理案件。

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浸大一群學生今日下午2時將於校園內發起遊行，由賽馬會廣場出發，以邵逸夫行政大樓終點，要求校方承擔責任、支援被捕學生，並譴責警方濫權濫捕及打壓新聞自由。遊行聲明稱，BNN屬廣播新聞系實習課程，所有學生必須修畢實習學分，認為校方在保障學生於實習課程中的安全責無旁貸。

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