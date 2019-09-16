【消委會報告．年金】年金計劃最低年繳保費相差逾1.7倍　 (14:30)

調查發現，就提供5年保費繳付的「合資格延期年金」計劃而言，最低年繳保費由3.6萬元至最高9.8萬元不等，相差逾1.7倍；而10年期的計劃，年繳保費介乎1.8萬元至約4萬元，相差約1.3倍。

消委會指出，是次調查的所有年金計劃，收取每月或定期支付年金收入的「年金期」最短為4年，最長可至終身，保證回本期則由5年至26年不等。

美元保單回報率勝港元

同一年金計劃保單選擇不同貨幣計算，內部回報率亦不同，以美元作保單貨幣，內部回報率普遍較高。消委會舉例說，若比較提供5年保費繳付期及20年年金期的年金，港元保單的保證內部回報率由最低0.62%至最高1.30%；美元保單的保證內部回報率由最低0.62%至最高2.72%。消委會提醒準投保人，應留意貨幣匯率在保障期內或出現變化，若該在期內大幅貶值，或減少或抵銷受保人可得的回報。

不按時交保費 保單自動貸款或損保單值

消委會指出，假如投保後忘記或未能於寬限期內繳交所需保費，部分保單會自動安排保單貸款以繳付到期之保費，而貸款所涉及的利息會成為保單負債，影響受保人的利益及保單價值。當保單現金價值低於所需保費時，保單更會被提早終止。若於投保後第一個保單年度終結時退保，可獲得的退保價值可低至只佔已繳保費的14%。

消委會提醒，準投保人宜小心留意及比較一般年金計劃的已繳保費時間值及回報，亦需留意若未按時繳交所需保費，部分保單會自動安排保單貸款，影響受保人的利益及保單價值。

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