【消委會報告．枕頭．短片】選枕頭宜親身試睡　仰卧枕頭較扁平　側卧者選高枕頭 (13:22)

香港大學醫學中心矯形及創傷外科學系名譽臨牀教授黃一華表示，一般消費者胸椎及頸椎生理弧度及活動範圍正常，適應力強，枕頭高度若有少許差別也不要緊，選購枕頭需親身試睡，最好配合家中牀褥的軟硬度。

由於枕頭的軟硬度、彈性和設計不一，選枕頭時務必親身試睡，最好由伴侶陪同從旁觀察，仰卧時頭部和下巴的角度位置，或側卧時頸椎、胸椎和脊椎連成一線及親身體驗是否舒適。

仰卧維持頸椎生理弧度 側卧時頸椎胸椎成直線

合適的枕頭應該支持頸椎在仰卧時能夠保持正常的生理弧度，側卧時能夠盡量使頸椎與胸椎維持直線，讓頸部附近肌肉能放鬆，頸椎關節承受最少的壓力。

消委會提醒，枕頭不宜過高，若發覺買回來的枕頭高度不夠，可用毛巾或墊層墊高。乳膠或泡棉（foam）枕頭似乎能提供比較好的頸椎與頭顱承托。而太軟的枕頭承托力不足，太硬的枕頭會令頸部肌肉、頸椎關節受壓，導致肌肉不能放鬆，頸椎關節不舒服。

另外，枕頭多有不同的形狀，例如枕頭中間高度較低、但頸部有特別承托，可方便仰睡；而兩側較高就方便側睡。

至於患頸痛或腰痛的消費者，尤其要注意，枕頭應支持頸椎在仰臥時保持正常生理弧度，側臥時能盡量使頸椎與胸椎維持直線，讓頸部附近肌肉能放鬆，頸椎關節承受最少的壓力。腰痛者應留意枕頭與牀褥的配合，達致對頸、胸及腰椎提供足夠承托，保持脊椎正常的生理弧度與對線。

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