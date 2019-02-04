【消委會報告．枕頭】枕頭價格不反映表現　聚酯纖維枕「蓓莎」 、「宜家家居」價格相宜表現較佳 (11:26)

消費會測試中最昂貴的記憶棉枕頭樣本，其耐用程度及側臥承托高度的評分，均為同類樣本中最低，而7款同獲最高分的樣本，售價差距達6倍半。聚酯纖維樣本中，以「蓓莎」（Bursa）和「宜家家居」表現較佳。記憶棉樣本中，「蓆夢思」和「海馬牌」的表現較佳。3款乳膠樣本的表現俱佳，其中以「Cherry」售價較低。

消委會測試 15 款枕頭樣本，當中 6 款為聚酯纖維、6 款為記憶棉、3 款為乳膠，售價由139元至1558元，相差逾10倍。

聚酯纖維枕平均價格約200元，而整體評分最高為「宜家家居」以及價錢最平的「蓓莎」，若以女測試者論承托表現，最佳為「宜家家居」，另外「無印良品」在男測試者的承托表現最好。

記憶棉枕的樣本間的價格差距最大，由200元至1558元不等，相差接近7倍。其中最便宜的「海馬牌」整體評分，與售價1100元的「蓆夢思」整體評分一樣高，兩者承托整體表現不俗，有3.5分至4分。

乳膠枕方面，在3個樣本之中，售價300元最相宜的「Cherry」牌整體評分，與其餘2個樣本一樣高有4星（最多5星），而整體承托表現、耐用程度及舒適度評分以「Cherry」最高。

另外，15款樣本中，「睡康寧」標示成分是100%有機棉，測試卻顯示為聚酯及棉，消委會已將該樣本的資料交予海關跟進。

消委會提醒，消費者選購枕頭時，應考慮個人身型、體重、睡眠習慣，以至床褥軟硬度和枕頭物料，並以不同睡姿親身試睡，不應單憑手感及價錢選購枕頭。

消委會報告 相關報道︰

【枕頭】選枕頭宜親身試睡 仰卧枕頭較扁平 側卧者選高枕頭

【枕頭】15款枕頭表現一覽

【超市】「刪除價」非產品原價 消委會質疑誤導消費者