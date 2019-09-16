【消委會報告．超市】「刪除價」非產品原價　消委會質疑誤導消費者 (12:13)

消委會分別於4月1日至30日、 6月17日至7月16日進行調查，實地檢視4間連鎖超市「永旺（Aeon）」、「Market Place by Jaons」、「百佳」及「惠康」、合共16間分店中，42款較受歡迎貨品的每日價格，包括食品、飲料、個人護理用品和清潔用品等，發現逾七成半減價貨品在過去30日內，從未以「刪除價」發售，當中以2間屬同一集團的超市「Market Place by Jasons」 及「惠康」情況最嚴重，例如1款12罐裝的汽水，2間超市的「刪除價」為94.8元，其後提升至99.9元，惟貨品於調查期間從未以「刪除價」發售。

另外，調查亦發現，即使超市曾以「刪除價」出售部分貨品，但所維持的時間亦相當短暫，其中Aeon超市20款優惠貨品，有16款曾以「刪除價」發售，但其中7款，於30日內以「刪除價」發售的日子不足5日。消委會指出，「刪除價」與真實售價之間的差額，不符合消費者可以節省金錢的期望，有故意抬高「刪除價」以作促銷營造大幅度折扣優惠之嫌。

至於「刪除價」的定義，3間超市拒絕回應消委會，另有1間超市指出，「刪除價」等同供應商的「建議零售價」，惟消委會表示，該超市亦沒有按《商品說明條例》的執法指引在價錢牌中加以說明。根據《商品說明條例》，商戶在作出價格比較時，應明確標明「刪除價」的定義；若「刪除價」是指「原價」，商戶需於一段合理的期間內，應用該「刪除價」發售貨品。

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