港聞

【逃犯條例．港島交通】港鐵不停金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站　 巴士改道　電車上環往來北角暫停 (19:31)

【19:31】港鐵表示，因應銅鑼灣站外突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，港島線不停金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站。金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站暫時關閉。另外，其他車站亦有可能因應實際情況而關閉車站部分出入口或隨時關閉車站。

【17:40新增】港島巴士暫停：25、70、590；過海巴士暫停：103、110、934、936、961、967、H1、H2；港島專線小巴暫停：22S；港島專線小巴改道：9

【17:05新增】港島巴士暫停：26、75、97、260；港島專線小巴改道：5、24M、69X

【16:05新增】港島巴士暫停：1、5B、5X、789；港島專線小巴改道：1、1A、2、3、22、22S、54、55

【15:51新增】港島巴士暫停：40M；過海巴士改道：101、104、109、111、113、115、603、905、934、936、960、961、978、H1、H2；港島專線小巴暫停：10、31；港島專線小巴改道：4A、4B、4C、56、56A

【15:30新增】港島巴士暫停：12、12A、12M、13、15C、X15

【15:13】運輸署表示，因道路情況，途經銅鑼灣一帶受阻路段的公共運輸服務需要臨時調整：

港島巴士改道：1、2A、2X、5B、5X、6、6X、8、8H、8P、8X、10、11、12A、12M,15B,19、23、25A、26、37A、37B、38、40、40M、42、65、72、72A、75、76、77、90、90B、96、97、260、592、780、789

過海巴士改道：88R、102、103、108、112、116、117、170、182、307、601、619、671、673、680、681、690、914、930、930X、948、962B、962X、967、968、969

過海巴士暫停：W1

機場/北大嶼山對外巴士改道：A11、E12、E12A

港島專線小巴改道：21A、21M、25

電車：介乎上環（西港城）總站及北角總站之間來回線的電車服務暫停。

運輸署

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