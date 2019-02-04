【逃犯條例．港島交通】港鐵不停金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站　 巴士改道　電車上環往來北角暫停 (19:31)

【19:31】港鐵表示，因應銅鑼灣站外突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，港島線不停金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站。金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站暫時關閉。另外，其他車站亦有可能因應實際情況而關閉車站部分出入口或隨時關閉車站。