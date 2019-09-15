【逃犯條例．港島交通】多條巴士線改道　電車上環往來北角暫停 (16:05)

【15:51新增】港島巴士暫停：40M；過海巴士改道：101、104、109、111、113、115、603、905、934、936、960、961、978、H1、H2；港島專線小巴暫停：10、31；港島專線小巴改道：4A、4B、4C、56、56A

【15:30新增】港島巴士暫停：12、12A、12M、13、15C、X15

【15:13】運輸署表示，因道路情況，途經銅鑼灣一帶受阻路段的公共運輸服務需要臨時調整：

港島巴士改道：1、2A、2X、5B、5X、6、6X、8、8H、8P、8X、10、11、12A、12M,15B,19、23、25A、26、37A、37B、38、40、40M、42、65、72、72A、75、76、77、90、90B、96、97、260、592、780、789

過海巴士改道：88R、102、103、108、112、116、117、170、182、307、601、619、671、673、680、681、690、914、930、930X、948、962B、962X、967、968、969

過海巴士暫停：W1

機場/北大嶼山對外巴士改道：A11、E12、E12A

港島專線小巴改道：21A、21M、25

電車：介乎上環（西港城）總站及北角總站之間來回線的電車服務暫停。

（運輸署）

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