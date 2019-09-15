【逃犯條例．港島】警提醒市民勿往灣仔銅鑼灣 (19:42)

【17:47】警方表示，激進示威者佔據金鐘夏𢡱道，衝擊政府總部，並多次向總部內投擲汽油彈，嚴重威脅在場人士和警務人員的人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為不果，現已展開驅散行動，包括使用人群管理特別用途車（水炮車）及催淚煙驅散示威者。

【16:50】警方指出，下午4時半開始，激進示威者於中環及金鐘多處縱火，亦有激進示威者破壞並堵塞金鐘站的出入口，而夏慤道近政府總部的來回行車線亦被堵塞。警方表示，將會在短時間內驅散示威者，警告示威者立刻停止所有違法行為，並離開現場。

【15:31】灣仔警署報案室暫停服務。警方表示，目前部分示威者已到達中環，佔據軒尼詩道、金鐘道及德輔道中，造成交通嚴重阻塞，警告示威者正進行未經批准集結，須立刻停止違法行為。

【14:40】警方表示，下午2時許，銅鑼灣的示威者佔用軒尼詩道的行車線，在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為，呼籲在場人士盡快離開。

【14:31】民陣因遭警方反對而取消原定今日（15日）在銅鑼灣東角道出發的遊行。灣仔警區警民關係組透過區議員發放信息，呼籲市民切勿參與任何違法或暴力行為；警方在有必要時，或會進行驅散行動，市民如有需要，應關好窗戶。

警方表示，按資料顯示，今午在港島特別是灣仔或銅鑼灣地區將有未經批准集結，有機會演變成暴力衝擊行為，呼籲市民保護自己及家人，特別是長者及兒童的安全，如非必要，切勿前往相關地區，並留在室內安全地方，市民萬一不慎受催淚煙霧影響眼睛或皮膚，切勿緊張，應即以清水沖洗。

灣仔街坊鍾小姐表示，未有收到相關信息，形容上述信息是「廢話，恐嚇市民，不放催淚彈便毋須關窗！」

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