【逃犯條例．港島】灣仔分域街駱克道交界堵路　金鐘太古廣場關門 (16:11)

相關報道：港島交通情況

【15:51】金鐘太古廣場稱關門，促場內人士盡快離開。有市民不滿商場突然關門，批評做法為市民帶來不便。

【15:50】港鐵灣仔站有出口的玻璃被人打碎。

【15:44】有穿着黑衣及戴口罩者走出龍和道，車輛行駛受阻。

【15:32】隊頭在政總對出、海富中心天橋底停下，曾佔據夏𢡱道東行線。

【15:28】人潮繼續行，隊頭現時前往金鐘政府總部。

【15:11】有警察於中環封路。隊頭於德輔道中及畢打街交界停下。

【15:10】隊尾已經過灣仔修頓球場，盧押道一帶有路障。

【15:07】人潮隊頭抵達中環遮打花園。

【14:51】隊伍途經灣仔警察總部，有警員舉黃旗警告他們違反法例有機會被檢控，惟群眾無理會，繼續往金鐘方向前行。

【14:35】群眾佔據軒尼詩道所有行車線，隊頭已抵達灣仔修頓球場位置。另外，警方安排水炮車在中聯辦外對出位置戒備。

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【14:30】波斯富街及軒尼詩道一帶的店舖紛紛落閘。銅鑼灣站往信和廣場出口有多名警員駐守。

【14:28】人潮佔據馬路，開始向灣仔方向行。

【14:25】銅鑼灣東角道、百德新街已聚集逾千人，有人呼籲現場群眾走出怡和街及軒尼詩道。

【14:10】銅鑼灣崇光百貨（SOGO）下午約2時關門。

【13:19】民陣因遭警方反對而取消原定今日（15日）在銅鑼灣東角道出發的遊行。位於原定遊行起點附近的世貿中心今日上午於社交網站宣布暫停營業，稱「因應今日銅鑼灣區的大型公眾活動，基於安全考慮，將暫停營業，不便之處，敬請原諒」。

民陣早前申請以東角道為起點、中環遮打道為終點的遊行及集會均遭警方發出反對通知書，而上訴委員會亦駁回民陣上訴。