【逃犯條例．港島】北角發生打鬥　男子揮刀地上倒電油　防暴警帶走7人 (22:52)

【22:33】在北角明園西街，防暴警察先後將7人帶上警車，至少3人未有鎖上手扣。警方帶走他們時一直以圓盾遮蓋該些人容貌。

【22:08】在北角明園西街，警察將記者推至懷疑持刀男子所在大廈的20米外，記者難以看清是否有人被捕。

【22:05】立法會秘書處晚上10時宣布，已取消紅色警示。

【21:36】在北角明園西街，至少3名男子向記者揮刀，在地上倒電油。防暴警察趕至現場將男子推至一大廈內，有警員稱已將男子拘捕。

【21:36】在北角一帶，大批人發生打鬥衝突。防暴警察到場。

【21:34】在北角康威商場，數十人指罵一名中年男子，稱他是福建幫，然後圍毆他。該男子由急救員治理，現場消息稱男子未有流血，仍清醒，急救員在其額頭用敷料。

【21:23】在近北角站一間麥當勞外發生打鬥，有人被揮拳打中；施襲者離去。義務急救員在現場協助治理一名男傷者。

【21:14】一名黑衣男子被警察帶離北角道現場，暫未知是否被捕。

【21:11】在北角道，警察舉黃旗，警告現場的人違反法律或被檢控。現場有逾百名市民聚集指罵警察。

【20:40】防暴警察驅散北角春秧街的市民及記者，表示需要更多工作空間；暫未見有人被捕。

【20:38】在炮台山一帶，有白衣人受傷，一名男子需要上擔架牀由救護員治理。

【20:25】北角春秧街，有十數名防暴警察截查一對中年男女，現場消息稱兩人疑用有酒精氣味的液體潑向途人，包括記者。有防暴警察向記者提議，先在附近兜一圈，看看有沒有剛才疑似打人的人。

【20:04】在炮台山，有人被帶上警車。

【20:00】在炮台山，白衣人與黑衣人發生打鬥，防暴警察嘗試分隔他們。

【19:59】銅鑼灣只餘大批記者及小量街坊，示威者大多已四散。一輛水炮車及兩輛裝甲車駛到銅鑼灣希慎廣場外的軒尼詩道。

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【19:58】銅鑼灣站F出口的閉路電視被破壞。

【19:55】在炮台山站外，有白衣人手持摺櫈，與黑衣人起爭執。

【19:47】銅鑼灣站內的防暴警察沿電梯衝上出口，並守在出口位置，其後向站外發射至少4枚催淚彈。

【19:46】銅鑼灣站E出口的示威者拉起鐵閘，稱讓記者入內。

【19:39】大批黑衣人於炮台山英皇道聚集，防暴警察到場佈防。

【19:39】防暴警察及裝甲車往銅鑼灣推進，已到鵝頸橋，車輛被要求掉頭，警方則要求在場的人返回行人路。

【19:32】防暴警察於銅鑼灣站E出口鐵閘內舉起紅旗，警告示威者停止衝擊，否則警方會使用武力。

【19:31】港鐵表示，因應銅鑼灣站外突發情況，銅鑼灣站暫時關閉，港島線現時不停金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站。

【19:24】銅鑼灣站E出口落閘。現場的人隨即拉起鐵閘，著記者及急救員到月台了解站內情況。

【19:19】灣仔防暴警察正往銅鑼灣推進，到茂蘿街。

【19:07】防暴警察轉入駱克道，警民對峙。

【19:00】銅鑼灣的防暴警察稱會向駱克道方向進發，大批途人尾隨，指罵及大叫「黑社會、黑警」，又質疑警方佈防騷擾市民。

有防暴警察於灣仔莊士敦道及盧押道交界設防線，街坊怒罵警員。警方警告切勿以激光筆照射警員，否則涉嫌犯法。

【18:50】銅鑼灣站C出口落閘，站內有警員。

【18:49】大批警察在灣仔消防局外佈防，但該處數百米範圍內無示威者，途人不滿並指罵警員為「黑警」。警方開咪呼籲街坊離開，並著記者不要走上行人路，以免阻礙街坊出入。

【18:41】防暴警察於鵝頸橋附近佈防。

【18:35】防暴警察於茂蘿街截查一男子，搜查其袋中物件。其間記者欲拍照，警大叫「你哋係咪又想搶犯？」

【18:33】消防員到場，將灣仔站出口的火勢救熄。

【18:27】於灣仔站A4出口，站內有警員，示威者扔汽油彈入站內，火光極大，玻璃碎飛彈至10米外。另外，警察從銅鑼灣軒尼詩道向灣仔推進。

【18:22】示威者於灣仔站出口縱火，焚燒雜物。

【18:04】示威者往東行向灣仔、銅鑼灣走，防暴警察於灣仔莊士敦道發射多枚催淚彈。另外，在銅鑼灣維園近皇室堡一帶，約有數百名防暴警察戒備。

【18:00】港鐵稱，因應灣仔站外突發情況，灣仔站暫時關閉，港島線現時不停金鐘站、灣仔站。

【17:47】於金鐘夏慤道，水炮車邊射藍色顏色水，邊向示威者方向推進。

【17:47】警方於金鐘夏慤道發射多枚催淚彈；水炮車再向夏慤道天橋射水。

【17:44】在金鐘，多人被噴水後出現吸呼困難，面部紅腫。

【17:36】於政總外，疑有汽油彈扔中水炮車，導致一度起火，火勢約於1分鐘後熄滅。水炮車向示威者發射藍色顏色水。

【17:34】於政總外水炮車著火，暫未知起火原因。

【17:32】警方在政總外出動水炮車，向示威者射水。

【17:26】大批防暴警察開始在銅鑼灣維園外佈防。

【17:21】立法會發出紅色警示，促所有人須立即撤離立法會綜合大樓。

【17:19】水炮車駛至中環怡和大廈外。

【17:17】防暴警察於政總水馬陣後舉起黑旗，其後於政總較高位置有防暴警察向示威人群施放催淚煙。

【17:14】政總外有示威者將洗潔精倒在地上並灑水。

【17:07】示威者將汽油彈扔入政總，警施放催淚煙。

【17:05】示威者破壞金鐘站海富中心出口上方的欄杆，玻璃破裂，整支鐵欄跌落下方站出口位置。

【16:52】灣仔告士打道一名身穿淺藍色上衣的男子清醒躺在馬路上，現場消息稱他與身穿黑衣的人爭執，男子背部有紅色傷痕，急救義工協助治理。

【16:48】港鐵表示，因應金鐘站外突發情況，港島線、荃灣線、南港島線現時不停金鐘站。金鐘站暫時關閉。港鐵現正安排免費接駁巴士來往海洋公園站和堅尼地城站。

【16:30】有示威者以雜物堵塞金鐘站D出口，並敲碎玻璃。有示威者以水馬封着金鐘站近海富中心的出口，並以鐵枝破壞出口閉路電視。

於灣仔駱克道及分域街交界，有示威者燒毁灣仔皇悅酒店的國旗，職員隨後即把酒店的區旗收起。

【16:04】有示威者於灣仔分域街及駱克道交界用雨傘破壞交通燈，並以垃圾桶及鐵欄等雜物堵路。灣仔站較早前被破壞的出口已落閘，站內有防暴警察。

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【15:51】金鐘太古廣場稱關門，促場內人士盡快離開。有市民不滿商場突然關門，批評做法為市民帶來不便。

【15:50】港鐵灣仔站有出口的玻璃被人打碎。

【15:44】有穿着黑衣及戴口罩者走出龍和道，車輛行駛受阻。

【15:32】隊頭在政總對出、海富中心天橋底停下，曾佔據夏𢡱道東行線。

【15:28】人潮繼續行，隊頭現時前往金鐘政府總部。

【15:11】有警察於中環封路。隊頭於德輔道中及畢打街交界停下。

【15:10】隊尾已經過灣仔修頓球場，盧押道一帶有路障。

【15:07】人潮隊頭抵達中環遮打花園。

【14:51】隊伍途經灣仔警察總部，有警員舉黃旗警告他們違反法例有機會被檢控，惟群眾無理會，繼續往金鐘方向前行。

【14:35】群眾佔據軒尼詩道所有行車線，隊頭已抵達灣仔修頓球場位置。另外，警方安排水炮車在中聯辦外對出位置戒備。

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【14:30】波斯富街及軒尼詩道一帶的店舖紛紛落閘。銅鑼灣站往信和廣場出口有多名警員駐守。

【14:28】人潮佔據馬路，開始向灣仔方向行。

【14:25】銅鑼灣東角道、百德新街已聚集逾千人，有人呼籲現場群眾走出怡和街及軒尼詩道。

【14:10】銅鑼灣崇光百貨（SOGO）下午約2時關門。

【13:19】民陣因遭警方反對而取消原定今日（15日）在銅鑼灣東角道出發的遊行。位於原定遊行起點附近的世貿中心今日上午於社交網站宣布暫停營業，稱「因應今日銅鑼灣區的大型公眾活動，基於安全考慮，將暫停營業，不便之處，敬請原諒」。

民陣早前申請以東角道為起點、中環遮打道為終點的遊行及集會均遭警方發出反對通知書，而上訴委員會亦駁回民陣上訴。