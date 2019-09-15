【逃犯條例】鐵路工會：前線員工無權代表公司　籲示威者勿為難前線員工 (12:18)

林偉強指出，車站受示威者衝擊時，港鐵員工會被安排到隱蔽安全地方，但聽到外面的聲音，感到挫敗和恐懼，待示威者離場後亦要立刻進行修復工作。他質疑，示威者破壞車站是否可以爭取訴求，反問「整爛晒啲嘢可以得到訴求？」

本月初有港鐵休班站長在寶琳站遇襲，林偉強認為該站長十分無辜，稱在8月31日太子封站事件中，站長只是執行指示拉閘關站，卻遭「點相」，9月4日到寶琳站接家人遇「暴徒圍攻」，雖連番躲避，仍然受傷，他呼籲示威者爭取訴求時不要訴諸暴力，強調「我哋同事只是執行指令，無理由受到襲擊，如果你哋要投訴，最好搵我哋公司當局」。

對於有乘客近日透過「跳閘」等不合作運動，表達對港鐵不滿，林偉強指出，「跳閘」逃票違反港鐵附例，涉及公民責任問題，與吃「霸王餐」無分別，他提醒說，有關罰則會記錄在案，呼籲乘客奉公守法。

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