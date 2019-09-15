張建宗︰房屋問題是「老、大、難」問題　政府力推改善民生政策 (10:24)

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張建宗表示，在社會現時複雜多變的形勢下，政府會勇於承擔，繼續加緊推行可以即時奏效的改善民生政策措施，同時也會制定長遠策略，堅守扶貧助弱的信念，排除政治紛擾。

張建宗提到，政府現正籌備對話平台，特首和司局長即將走入社區與市民對話，讓社會各界就長期積壓的經濟、社會、民生和政治問題，一起探討切實可行的解決方法。政府亦會邀請社會領袖、專家和學者就社會深層次問題進行獨立研究和檢討，並向政府提出建議。張建宗期望透過與市民直接交流，在和平、理性和互相尊重的環境下吸納民意，集思廣益，制訂更到位的政策措施。

反修例風波持續逾3個月，內地官媒新華社及中央政法委日前分別撰文，稱修例風波背後的深層次根源之一是房屋問題，稱本港樓價高致社會動盪，呼籲解決住屋問題破解深層矛盾。

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