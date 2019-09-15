【逃犯條例】「手語哥哥」跳舞推廣手語 (16:00)

黃耀邦的舞蹈之路自大專畢業後才開展，加入香港舞蹈團學現代舞，再加入聾人中心學跳Hip-Hop，曾自組聽障舞團「森林樂」表演，並參與製作香港首部手語歌舞電影《火龍光舞》，2014年獲資助負笈美國進修舞蹈，喜歡節奏感強的Hip-Hop、K-Pop。

別人好奇聾人如何隨音樂舞動，他解釋，憑音樂的震動、觀察、數拍子可掌握舞步。2015年他更將外國的「手語舞」帶來香港，將手語融入舞蹈，現有10名「手語舞」學生。訪問時他即席跳了一段「手語舞」，然後解說：「從來所有人均有自己的價值，不同的生活方式、膚色、年齡、背景，所有人都要堅持，當成是最後一戰，達成目標。」

他希望藉推廣手語舞讓健聽人了解聾人文化，他在網上公布8月底從舞蹈學校JR Dreamland退股，並解釋近3個月反修例運動令他難再只專注跳舞，希望繼續抗爭及幫助他人。