【逃犯條例】不能僅照字面直譯　民間記者會「手語哥哥」傳字更傳意 (13:00)

香港中文大學手語及聾人研究中心高級項目主任姚勤敏解釋，手語翻譯着重其背後意念，例如若單純照字面將「反送中」打成手語會變成「反轉、送去、中國」，或逐字做出「一帶一路」，聾人亦不會明白其真正意思，情况如同要將「馬上」翻譯成手語，不會直譯成「馬、上」，而要譯成「立刻」。

姚勤敏表示，各地都有各自一套手語，歐洲一度嘗試統合出一種普及的手語，摘取各國手語元素演變出一種「國際手語」，現時很多官方場合皆會打國際手語。今次反修例運動瞬息萬變，他稱官方即時發言沒字幕、沒手語翻譯，警察在示威現場以揚聲器呼籲，聾人聽不到，有時亦看不見警方舉旗，經常感到很迷惘。

同時社會對聾人仍有很多誤解，姚勤敏指出，很多人仍誤以為聾人戴上助聽器再加上讀唇，就能明白旁人說話內容，「曾有30多歲的聾人朋友仍以為50年後英國會收回香港，旁人覺得聾人沒常識，其實是沒人向他們傳播知識」。

明報記者：羅嘉凝