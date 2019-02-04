淘大送院者疑藏「未來醫生收據」　與涉事醫生同名港大深圳醫院主管被停職 (23:33)

網上流傳的照片顯示最少6張印有「樊潔玲醫生」字樣的收據，簽發日期分別為本月10、11、12、13、14及16日，並附有「康民醫務中心有限公司」的印鑑。本報查冊發現，「康民醫務中心有限公司」正是由「樊潔玲」與另一人共同持有。

在香港醫務委員會註冊醫生名單上，本港只有一個名叫「樊潔玲」的急症科註冊醫生，名單並無顯示該醫生的註冊地址。同時，涉事「未來醫生收據」的「樊潔玲醫生」，與港大深圳醫院急診科部門主管同名。港大醫療系統發言人回覆本報查詢表示，留意到網上有指一名港大深圳醫院醫生發出懷疑虛假應診證明，已經要求港大深圳醫院院長即時暫停該醫生的職務，並會調查事件，以釋除公眾疑慮。

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