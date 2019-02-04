便衣警樂華邨巴士站制服兩青年　車長要求展示委任證被指阻差辦公【短片】 (22:05)

網上有影片顯示，兩名疑似休班警員，今日（14日）下午在樂華邨巴士站制服兩名青年。當時在巴士站準備上班的車長陳先生向本報提供多條影片，顯示當時兩名便衣警制服兩名男子，要求他們趴在地上，其間一名便衣警疑因遭街坊指罵，欲上前反擊，踢到被制服男子的手，失平衡仆倒並撞到垃圾桶。便衣警其後激動轉身，指罵被他踢到手的男子。
另一段影片顯示，現場有圍觀的市民問被制服者的名字，便衣警大叫「唔好再喺度阻差辦公啊話畀你聽」。不少圍觀市民要求警員出示委任證，其後另一便衣警上前，展示委任證約1秒。
陳先生說，原本今日下午4點半上班，在巴士站等候巴士埋站時，目睹有便衣警員將兩名年輕男子壓在地上，大批街坊圍觀。陳先生說，由於現場環境無法開車，而巴士脫班需向運輸署交代，故他當時向其中一名便衣警要求提供委任證及警員編號，以便向公司報告事件，惟便衣警拒絕出示委任證，他之後再向前來增援的軍裝警員查詢，對方反要求抄下陳先生的資料，稱會向巴士公司投訴他阻差辦公。
陳先生說，車長詢問便衣警資料，只是執行職責，以向公司及運輸署交代，為何警方稱車長阻差辦公，而警方可以投訴車長的同時，由於便衣警不肯出示委任證，令車長想向警方投訴卻投訴無門。