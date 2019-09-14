荃灣何君堯議員辦晚上遭縱火　何君堯：深信天網恢恢 (23:15)

他說，其荃灣辦事處在兩個月內連續受到破壞，警方仍未能緝拿疑兇歸案，予人辦事效率不足感覺。他說，深信天網恢恢疏而不漏，犯法的人始終會受到法律制裁的。

他又稱，絕不會向惡勢力低頭，更要站得高站得出來，誓將那些「蒙面無膽匪類曱甴」的面罩撕破。

【21:38】立法會議員何君堯位於荃灣荃豐中心二樓的議員辦事處早前被反修例示威者破壞，修復尚未完成再遭縱火。晚上約9時，有人懷疑向該辦事處投擲汽油彈，現場一度火光熊熊，消防接報到場將火救熄，目前正調查火警原因。現場消息指出，有人抵達辦事處門外破壞閉路電視，並撬開圍封木板再向內投擲燃燒物，現場地下留有大量蛋漿，以及一粒懷疑信號彈殼。

警方回覆查詢時表示，近晚上9時保安報案，指有人向辦事處擲玻璃樽，之後起火，火已被救熄，初步認為有可疑。

何君堯因被指與7‧21元朗站襲擊事件有關，7月時大批示威者到其荃豐中心的辦事處抗議，拆毁辦事處玻璃門、射燈、門鐘，以及破壞辦事處內電腦和閉路電視。