【逃犯條例】大埔7中學關注組：對警無理暴力絕不害怕　有學生集會後遭記過 (20:20)

7間學校分別為聖公會莫壽增會督中學、大埔三育中學、恩主教書院、救恩書院、南亞路德會沐恩中學、羅定邦中學及靈糧堂劉梅軒中學。關注組強烈譴責警方使用不必要武力，表示有學生只叫了句口號，就被警察用槍指嚇，有人被警察要求面壁罰站30分鐘、被索帶綁手，更被辱罵爲「垃圾」和「曱甴」。

另有不願具名的被捕學生指出，當晚只是「街坊裝」於大埔墟港鐵站組人鏈叫口號，警察卻以警棍和槍武力驅散。他本以爲搜身後便會放行，最後竟被警方以「非法集結罪」拘捕。他說，對參與社會運動有可能被捕，早有心理準備，「但唔係嗰晚囉」，形容是「唔抵」。中學代表Bosco說，中學生雖然年輕，但面對當晚發生的事絕不害怕，絕不會因警方濫捕而噤聲。

一眾代表雖然認爲罷課未受太大阻繞，但同時得悉，該區某中學約有10名學生參與集會後，遭學校記過或缺點。

不願透露校名的學生代表A稱，該校校長在開學禮表示要建立多元意見平台，但又說不希望在校園範圍內討論反修例事件。A憶述，當時有學生即場問：「學校不是叫我們要明辨是非嗎？爲什麼我們要忍氣吞聲？」校長回答：「校內爲何不可忍氣吞聲？」A對此大感不滿，質疑校長一方面想建立「溝通平台」，另一方面卻做相違背的事。

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