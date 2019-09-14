【逃犯條例．天水圍】示威者設路障　警促示威者離開 (19:00)

【18:55】警方表示，有示威者於晚上6時半佔據天水圍天華路及天瑞路部分行車線，利用雜物架起路障堵路，導致交通嚴重擠塞。警方警告示威者盡快停止違法行為，離開現場，並呼籲駕駛人士避免前往該區，留意最新交通情況。

【18:50】示威者一度包圍一名女子，互相推撞。大部分示威者在勸喻下散開。大部分示威者聚集在T Town商場外。

【18:40】示威者在天華路迴旋處，天瑞路一面行車線、天華路兩線都設置路障，然後有人高呼「走啦」。

【18:27】示威者再在迴旋處設置路障。

【18:22】有救護車被路障所阻，一批示威者跑往移除路障讓救護車通過。部分防暴警登上警車離去，仍有一批防暴警及速龍小隊成員在防線駐守。

【18:15】有示威者在頌富輕鐵站對出的天瑞路迴旋處設路障，防暴警在不遠處拉起膠帶封鎖路面，與示威者對峙。

【16:48】防暴警察第二度舉起藍旗後，示威者表示隊尾已安全離開，所以退住T Town商場。其後，突然有「full gear」示威者跑上上層，引起其他人恐慌，最後相信只是有人跑向不同意見人士，之後從另一電梯返回下層，最後離開商場，到附近廣場商討如何安全離開天水圍。示威者現正陸續散去，有人呼籲明天「維園見」。

【16:36】港鐵表示，由於天水圍區有公眾活動進行，活動路線靠近輕鐵路線個別路口，為審慎起見，4條路線輕鐵服務調整班次，呼籲乘客應為行程預留充足時間：

705及706線維持12至13分鐘一班車；

751線維持14至15分鐘一班車；

761P線維持13至14分鐘一班車。

另外，一批示威者在T Town South商場與不同意見市民爭執，一名男子被圍毆，頭部及眼角受輕傷，其後自行離去。

【16:21】原定今日（14日）舉行的天水圍「親子遊行」遭警方發出反對通知書，昨日上訴失敗。惟今日下午，一批穿黑衣戴口罩青年在天秀公園聚集，約3時半離開公園開始遊行往西鐵站，部分人舉着美國國旗。下午4時，大批防暴警在天瑞路、天頌苑頌波閣對開築起防線，並舉起藍旗警告遊行人士，指他們涉非法集會，要求立即散去，否則不排除使用武力。

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