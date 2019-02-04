【逃犯條例．天水圍】示威者不理警方反對照遊行警舉藍旗　輕鐵4線調整班次 (16:48)

【16:36】港鐵表示，由於天水圍區有公眾活動進行，活動路線靠近輕鐵路線個別路口，為審慎起見，4條路線輕鐵服務調整班次，呼籲乘客應為行程預留充足時間：

705及706線維持12至13分鐘一班車；

751線維持14至15分鐘一班車；

761P線維持13至14分鐘一班車。

另外，一批示威者在T Town South商場與不同意見市民爭執，一名男子被圍毆，頭部及眼角受輕傷，其後自行離去。

【16:21】原定今日（14日）舉行的天水圍「親子遊行」遭警方發出反對通知書，昨日上訴失敗。惟今日下午，一批穿黑衣戴口罩青年在天秀公園聚集，約3時半離開公園開始遊行往西鐵站，部分人舉着美國國旗。下午4時，大批防暴警在天瑞路、天頌苑頌波閣對開築起防線，並舉起藍旗警告遊行人士，指他們涉非法集會，要求立即散去，否則不排除使用武力。

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