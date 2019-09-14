淘大商場人群揮國旗釀衝突打鬥　警舉黃旗打青年制服多人【短片】 (16:38)

【16:20】4名男傷者被送上救護車，包括兩名早前被警方制服的青年。

淘大商場內大批市民不滿警方行動，對着警察大叫「收隊」，又唱諷刺警察的歌曲，有警員向商場外逐步後退。商場外仍有大批防暴警察戒備。

較早時在商場內揮國旗的人已全部散去。本報記者在現場未見有商場內涉打鬥的「愛國陣營」者被捕。

【16:08】淘大商場內有市民遭警員制服。多名「守護孩子」成員到場。商場部分出入口被封閉。

【15:50】有被制服的青年被警員以索帶反綁雙手，亦有人遭鎖上手銬，合共最少8人涉「非法集結」被捕。

淘大商場內則繼續有大批持國旗者集結，並高叫「支持警察」等口號。

【15:45】一批身穿綠色「韓國仔」制服的防暴警察到場增援，劃出大範圍封鎖線，引起市民不滿，質問警察以什麼罪名制服市民。

【15:40】有女街坊不滿警方制服市民，激動下感不適氣促。

【15:34】防暴警察制服多名婦女及年輕市民，有在場市民指罵「蝦女人」，有婦人跪地哀求警察勿打人。

【15:29】多名戴頭盔的軍裝警員在淘大商場外，突圍堵一名戴黑口罩的青年，並用警棍打他。商場外至少7名市民遭警員制服，並遭要求在場邊蹲下。警員於下午約3時半舉黃旗。

【15:20】一批手持中國國旗的人下午在九龍灣淘大商場集結，揮舞國旗並大叫「中國加油」，聲援日前帶同子女商場唱國歌的小學教師及支持警察。其間有市民到場呼喊「光復香港 時代革命」口號，遭「愛國陣營」女子舉標語及以不純正廣東話罵作「香港曱甴 時代垃圾」。

該批持國旗者下午2時許已在淘大商場聚集，當中大部分人穿白衣。其後有市民到場高叫「光復香港 時代革命」，持國旗一方當中有人出手推撞戴黑口罩示威者，要求對方脫下口罩，其後有黑衣示威者噴射噴髮膠。雙方均有人嘗試阻止衝突無果，現場演變成大規模打鬥。其後約5名黑衣示威者離開，之後約20名配備頭盔及盾牌的軍裝警員到場，有警員取出伸縮警棍戒備，並帶走數人。一名居於淘大花園的婦人經過商場，突被人掟蛋，她受驚大哭，由義務急救員護送離開。

另外，商場外亦爆發衝突，一名男子頭部受傷流血，有戴頭盔及穿反光衣的義務急救員上前欲協助他治理傷口，男子大聲回應「唔使你！」，自行走開。

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