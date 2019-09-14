炮台山連儂牆被毁兩人被毆　市民自發修復 (22:10)

【21:52】天后街坊柏先生表示，下午連儂牆遭破壞、市民被打時他有看直播，其後趕到現場協助清理及重建。他說，街坊花約三小時便完成復修，現時的連儂牆更勝從前。他買了一批樽裝清水供街坊飲用。

【21:46】至晚上，記者見炮台山連儂牆已修復完成，文宣海報上包裹了透明膠。

【16:25】街坊林先生對於大批藍衣人破壞連儂牆感到相當憤怒，他從網上得知事件後，立即到現場幫忙重建連儂牆，「等佢哋團火散咗，避免強硬直接衝突」，他說，希望以和平理性方法表達訴求，不願流血事件再發生，「但仍會勇敢企出嚟表達訴求」。

下午3時許，10多名警員到場，稱接獲市民報案指上址有打鬥，警員調查期間，被逾20名街坊指摘較早前藍衣人毆打市民時警員遲遲未到場。警方未幾收隊離去。

【15:05】下午1時許，一批身穿印有「I❤香港」及「I❤警察」藍色上衣的人到港鐵炮台山站外，帶同工具拆除連儂牆上的海報及告示貼等，他們手持國旗，高唱國歌，其間部分藍衣人把至少兩名男子推倒在馬路上，有藍衣人用國旗擊打倒地男子。

另外，早上11時許，一批人到將軍澳文曲里拆除連儂牆上的海報，一名男子報稱遇襲，他臉、頭及手受傷。