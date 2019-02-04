【逃犯條例‧831】太子站傷者親述經歷　民間記者會指摘港鐵「跪低」 (14:20)

民間記者會邀請到8．31當晚被捕的傷者S以拍片形式S稱，此事對她留下不可磨滅的創傷，因從沒預計過警察會衝進有大量普通市民身處的月台無差別襲擊，又質疑救護點錯數的說法，因傷者難以隨便移動，應「坐定定」；其次，她亦懷疑點人數的白色制服人士為消防、救護還是警方；另外，由她從太子站3號和4號月台上哮喘病發，至她被送到醫院，竟需時3個多小時之多，她強烈譴責警方和港鐵的安排。

另外，裘真相（化名）8．31當晚在油麻地站月台目睹3名頭部受傷的傷者，分享指出，當日自己當晚坐荃灣線往荃灣方向，目擊對面往中環方向的列車停下後，已有人大叫「first aid」，她憶述，從無見過有人傷得那麼嚴重，形容第一個從車廂被推出的傷者「爆曬血」，血一直流，大家用紙巾甚至衛生巾為他止血，而車廂內則似地震，災後一樣，好可怕。其後她離開油麻地站，目睹3名頭部受傷傷者逐一登上救護車送院。她指出，其中一個是昏迷被抬上救護車。

毛信任又指出，「反送中」運動開始至《人民日報》發文指控前，兩個半月間港鐵封閉了31個站次；而發文至今不足一個月，港鐵已封閉了113個站次。8．31當晚甚至出現5線停駛的情況。他又解釋，跳閘等不合作運動是為表達對港鐵不滿，在此之前，7．27元朗遊行後，有人點算朗屏站內有接近1萬元零錢預備給示威者買票離去。他續指出，如說抗爭者只是不想付錢，等同說抗爭者罷工只為放假一樣荒謬。

毛信任質疑警方、消防及港鐵解釋仍未能消除坊間市民疑慮，呼籲港鐵交出完整閉路電視影片，亦要求當日在場的港鐵職員及負責點人數的消防及救護人員出來現身說法。

另外，就民陣明天（15日）遊行申請不反對通知書被拒，民間記者會亦譴責警方不斷收窄香港人的遊行集會自由。

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