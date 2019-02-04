【逃犯條例】葉劉淑儀：警用催淚煙彈已「比較善良」　倡特首直接落區與市民交流 (14:35)

反對修訂《逃犯條例》風波不息，特首林鄭月娥將於下周三（18日）邀請全港所有區議員會面，「鼓勵對話解決問題」。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今日（14日）接受商台節目訪問時稱，該黨已有區議員表明拒絕出席，因不願被當作布景板，她認為區議員之間政見不同，每人表述幾分鐘的作用不大。她建議林鄭月娥可直接落區，走進社區會堂與市民接觸交流，又可根據人口結構抽查網民，進行網上即時交流。
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談及警民關係惡劣，葉劉淑儀表示非常可惜，認為警方已很努力作出改善，希望社會明白示威者包圍警署復仇不是好的情緒。對於8月31日太子站防暴警「打死人」等謠言四起，她說，事件只反映少數市民不信任警察，又說警方其實很小心使用武力，使用武力是回應示威者的行動，她舉例稱，示威衝突期間警方曾施放多枚催淚煙，她說︰「其實用催淚煙、催淚彈已經係比較善良，雖然你話（令人）唔舒服，你話『我隻貓又喊，隻龜又喊』，但用煙彈係因為有距離，變咗不用埋身肉搏。」她表示，相比之下，使用警棍則比較危險。
葉劉淑儀又稱，認為將來一定要調查7．21白衣人襲擊事件，將違法者繩之於法，稱警方已拘捕多人，希望透過法庭的程序，能真相大白。