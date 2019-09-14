【逃犯條例】黃之鋒籲特朗普將「人權條款」納入中美貿易協議 (12:04)

黃之鋒周五出席紐約哥倫比亞大學一場座談會，他發言時表示：「在貿易談判中納入人權條款，以及將香港示威列入貿易談判議程中相當重要。」黃之鋒說，香港面臨「類似戒嚴令」的《緊急法》威脅，他擔心內地會派遣解放軍到香港。

黃之鋒又呼籲美國國會通過《香港人權與民主法案》。美國國會將審議《香港人權與民主法案》，黃之鋒將出席於下周二（17日）召開的聽證會。他促請美國政客支持該法案。他將與法案提案人、共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）會面，但未知他會否拜會政府官員。

另外，對於黃之鋒早前訪台後，國台辦發言人馬曉光稱他為「港獨分子」，並指台灣為「避罪天堂」。對於北京貼上「港獨」標籤，黃之鋒堅決否認。黃之鋒又說：「我們希望不管是台灣人還是香港人，都能關注香港的抗議活動，我覺得國台辦搞白色恐怖是沒有作用的。」

（法新社／中央社）

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