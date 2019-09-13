【中秋節】紅磡兩男一女被捕　市民各區賞月唱《願榮光歸香港》 (23:56)

【23:52】在紅磡，一名女子被捕。現場消息稱，一名男子較早時間疑挑釁警察，警察上前追捕，惟該男子逃脫，在男子附近的女子被捕。
【23:31】在紅磡海韻軒對出，較早前遭截查的兩名男子被帶上警車。
【23:14】紅磡紅樂道，兩名男子在海韻軒對開被多名防暴警察截查。現場地面放有反光衣等物品，反光衣上貼有紅十字及「First Aid」等字眼。
【22:32】有警員一度進入銅鑼灣維園，在場市民高唱「有班警察毅進仔」。
【22:18】在紅磡近海韻軒位置，有市民聚集，防暴警察一度舉藍旗，警告集會遊行違法。
【21:51】在深水埗通州街公園，約150人在公園水池附近賞月，合唱經典卡通片主題曲。有人將寫有訴求的便利貼附在燈籠上，又把公園內的石柱當成「連儂柱」。有市民大玩激光筆，照向附近樹木再高叫「著火」。有附近居民曾以燈光照射公園內的人，在場市民隨即以激光筆呼應，大聲邀請到公園一同慶中秋，亦有人唱生日歌為同行朋友慶生。
【21:39】數百名市民在黃大仙廣場聚集，賞月兼表達訴求。有街坊自製燈籠，寫上「香港人加油」等字句，又有市民帶同激光筆到場，與獅子山上的燈光互相呼應。有人以燈謎諷刺時弊，市民亦不斷高叫「光復香港」、「7．21唔見人、8．31打死人」等口號，以及合唱由網民改編、嘲諷警隊的兒歌。
【21:29】在紅磡、沙田，晚上有市民聚集慶祝中秋節，同時表達反修訂《逃犯條例》的訴求。在沙田的市民圍圈玩樂，現場播放《數碼暴龍》主題曲等歌曲；在紅磡的市民合唱《願榮光歸香港》及高叫「香港人加油」等口號。
【21:25】有市民於中秋節發起到金鐘「連儂牆」，悼念於反修例運動期間的輕生者，約有60人響應。
網民發起「八月十五悼義士」，入夜後至少60名市民響應號召，到金鐘添美道「連儂牆」附近聚集，悼念近月反修例風波期間輕生的港人。市民在牆上貼上「浩氣長存」標語，亦有人燒衣、上香，雙手合十默哀。部分市民帶同小朋友到場，有人手持燈籠。
在場者不時高叫「光復香港，時代革命」等口號，現場氣氛嚴肅但和平，未見有警員在場維持秩序。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222
生命熱線：23820000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
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