【中秋節】市民各區齊賞月　訴求貼燈籠唱《願榮光歸香港》　警紅磡曾舉藍旗 (23:17)

【22:32】有警員一度進入銅鑼灣維園，在場市民高唱「有班警察毅進仔」。

【22:18】在紅磡近海韻軒位置，有市民聚集，防暴警察一度舉藍旗，警告集會遊行違法。

【21:51】在深水埗通州街公園，約150人在公園水池附近賞月，合唱經典卡通片主題曲。有人將寫有訴求的便利貼附在燈籠上，又把公園內的石柱當成「連儂柱」。有市民大玩激光筆，照向附近樹木再高叫「著火」。有附近居民曾以燈光照射公園內的人，在場市民隨即以激光筆呼應，大聲邀請到公園一同慶中秋，亦有人唱生日歌為同行朋友慶生。

【21:39】數百名市民在黃大仙廣場聚集，賞月兼表達訴求。有街坊自製燈籠，寫上「香港人加油」等字句，又有市民帶同激光筆到場，與獅子山上的燈光互相呼應。有人以燈謎諷刺時弊，市民亦不斷高叫「光復香港」、「7．21唔見人、8．31打死人」等口號，以及合唱由網民改編、嘲諷警隊的兒歌。

【21:29】在紅磡、沙田，晚上有市民聚集慶祝中秋節，同時表達反修訂《逃犯條例》的訴求。在沙田的市民圍圈玩樂，現場播放《數碼暴龍》主題曲等歌曲；在紅磡的市民合唱《願榮光歸香港》及高叫「香港人加油」等口號。

【21:25】有市民於中秋節發起到金鐘「連儂牆」，悼念於反修例運動期間的輕生者，約有60人響應。

網民發起「八月十五悼義士」，入夜後至少60名市民響應號召，到金鐘添美道「連儂牆」附近聚集，悼念近月反修例風波期間輕生的港人。市民在牆上貼上「浩氣長存」標語，亦有人燒衣、上香，雙手合十默哀。部分市民帶同小朋友到場，有人手持燈籠。

在場者不時高叫「光復香港，時代革命」等口號，現場氣氛嚴肅但和平，未見有警員在場維持秩序。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222

生命熱線：23820000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：28960000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：24667350

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