父涉強姦非禮16歲女　控方：事主憂懷孕　被告稱往深圳墮胎 (21:15)

一名父親涉於2015至2018年間，趁妻兒離港或洗澡時在家強姦女兒，亦要求女兒為其手淫。代號T.K.H.的被告被控一項強姦、一項企圖強姦，及五項非禮罪名，今日（13日）在高等法院開審。
被告T.K.H.（46歲）報稱從事殯儀業，否認全部罪名。控罪指他於2015年6月至2018年9月11日，在新界沙田區強姦、企圖強姦及五度非禮事主X。
控方案情指出，被告與妻子在內地誕下三女一子，2007年移居香港，一家六口同住於沙田一單位，事主X在家排行第三，首次性侵發生在2015年6月，當時她只有16歲。當日下午只有被告和X在家，X伏在書桌時，被告從後摸其胸部和大腿，一度將陰莖插入X的陰道。當時X問父親為何要這樣做，被告答「因為媽媽老了」；之後X擔心懷孕，被告曾說，一旦懷孕會帶她到深圳墮胎。
一個月後被告趁妻子及其他女兒不在港、X的弟弟洗澡時，脫去X的衣物並企圖強姦她，惟因X哭得太厲害而強姦不成。
在2015年9月至2016年9月，被告多次以「玩手機遊戲」和按摩為藉口，要求X為他手淫。被告每次都趁妻子洗澡時着X進入睡房，並以報紙遮蓋下半身，女兒為其手淫共10至15次。控方指稱，被告不時向X發WhatsApp信息，邀約女兒「玩遊戲」。
控方續指出，X因擔心母親受傷害、家庭破裂而不敢揭發事件。X在2017年2月參加學校訓練營時，被要求寫信向家人訴心事，她才敢向教師坦白性侵遭遇。該教師先後聯絡其他教師和社工跟進，X亦曾向大姐透露經歷；直至被告在2018年9月再次侵犯她，要求她「借隻手畀我」手淫，X才向教師表明願意報警。案件下周一（16日）續審。