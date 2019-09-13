父涉強姦非禮16歲女　控方：事主憂懷孕　被告稱往深圳墮胎 (21:15)

被告T.K.H.（46歲）報稱從事殯儀業，否認全部罪名。控罪指他於2015年6月至2018年9月11日，在新界沙田區強姦、企圖強姦及五度非禮事主X。

控方案情指出，被告與妻子在內地誕下三女一子，2007年移居香港，一家六口同住於沙田一單位，事主X在家排行第三，首次性侵發生在2015年6月，當時她只有16歲。當日下午只有被告和X在家，X伏在書桌時，被告從後摸其胸部和大腿，一度將陰莖插入X的陰道。當時X問父親為何要這樣做，被告答「因為媽媽老了」；之後X擔心懷孕，被告曾說，一旦懷孕會帶她到深圳墮胎。

一個月後被告趁妻子及其他女兒不在港、X的弟弟洗澡時，脫去X的衣物並企圖強姦她，惟因X哭得太厲害而強姦不成。

在2015年9月至2016年9月，被告多次以「玩手機遊戲」和按摩為藉口，要求X為他手淫。被告每次都趁妻子洗澡時着X進入睡房，並以報紙遮蓋下半身，女兒為其手淫共10至15次。控方指稱，被告不時向X發WhatsApp信息，邀約女兒「玩遊戲」。

控方續指出，X因擔心母親受傷害、家庭破裂而不敢揭發事件。X在2017年2月參加學校訓練營時，被要求寫信向家人訴心事，她才敢向教師坦白性侵遭遇。該教師先後聯絡其他教師和社工跟進，X亦曾向大姐透露經歷；直至被告在2018年9月再次侵犯她，要求她「借隻手畀我」手淫，X才向教師表明願意報警。案件下周一（16日）續審。

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