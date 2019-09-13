大律師公會律師會譴責有組織促馬道立下台　林鄭：不應向法官施壓 (19:53)

【18:42】昨（12日）有組織在終審法院外示威，聲稱本港出現「法官撐暴民」、「警察拉人、法官放人」等情況，要求終審法院首席法官馬道立下台。香港大律師公會及香港律師會今日（13日）分別發表聲明，譴責有關言論。

大律師公會指出，「譴責任何對司法機構或法官的攻擊」；律師會亦「強烈譴責在毫無根據的情況下指稱司法裁決是基於政治考慮或受其影響的批評」，指出有關言論會損害法律制度，以至整個香港。兩會均指出，若案件當事人不滿法庭裁決，或認為法官或裁判官犯錯，有權提出上訴或覆核。

對於有示威者批評裁判官批准被告保釋，大律師公會指出，保釋決定均是按照法律作出，強調決定過程公正，且無涉及政治、性別及種族等外部因素。

大律師公會則指出，任何人若以任何方式對法官或司法機構施加壓力、要求法庭以某種方式決定案件，視乎具體情況，可能構成干預司法程序或藐視法庭。

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