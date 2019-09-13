【逃犯條例】兩青年涉襲擊休班站長申撤宵禁令被拒 (19:30)

兩被告依次為大學生何梓聰（22歲）和營業員鍾展鴻（23 歲），被控於9月4日在港鐵寶琳站襲擊51歲李建宏。控方早前透露事主是港鐵調景嶺站長，他在發生衝突時途經寶琳站。

辯方申請要求撤銷兩人宵禁令，當日晚上11時許，近150人聚集寶琳站，爭議是否兩被告襲擊事主；而次被告在事件中受傷送院，有可能是被襲者。

辯方表示，其他涉及相同控罪的被告不一定要遵守宵禁令，質疑控方在此案要求遵守宵禁令，必定與近期示威有關，假設兩人有機會再參與示威及使用武力，故利用宵禁箝制他們的人身自由，限制兩人參與和平參與示威，有違《香港人權法案條例》。

裁判官終拒絕撤銷兩人宵禁令，但允許鍾展鴻因應工作需要更改宵禁時間，並澄清禁足寶琳及調景嶺站，不包括乘搭列車經過兩站。

據了解，事主當日在寶琳站轉車，疑被兩名被告認出是港鐵站長，遂包圍及推倒他，遭便衣警員目擊事件，而事主受傷送院。

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