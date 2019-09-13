涉帶醉酒女回家強姦　日籍男不認罪受審 (20:00)

日籍被告貝瀨裕紀（34歲），持工作簽證在一間貿易公司擔任助理經理。控罪指他於2018年8月5日，在香港旺角新興大廈一單位強姦事主X（現年25歲）。

控方開案陳辭指出，本案的爭議在於事主X當日是否同意性交。案發前一日正值X的24歲生日前一天，在中環一餐廳任待應的X於晚上11時下班後，在餐廳裏和同事喝酒慶祝生日，之後再與一男一女同事「轉場」到蘭桂坊繼續慶祝。

控方表示，X喝下半支紅酒、一杯威士忌、兩杯雞尾酒及三份高濃度的烈酒，翌日凌晨X已酩酊大醉，由女同事帶X由中環乘坐小巴到旺角，到達旺角後，女同事協助X再乘坐另一輛往新界的小巴，讓她回家。

X只記得自己登上小巴，無法想起其後事情；被告當時坐在她的身旁，之後感到被告揹她到一單位，但她知道這不是她的家，不過她因感到強烈睏倦便睡到牀上，之後見到被告全裸並壓在她身上。X感到有硬物進入其陰道，認為自己被人強姦，因受酒精影響，不知在過程中被告有否使用避孕套或射精。

之後X終於酒醒，被告曾對她說話，但因被告不是說廣東話或英文，她不知道被告說話的內容，最後由被告帶她離開單位，送她上的士回家。被告於去年8月7日被捕。

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