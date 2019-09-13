劉頴匡：選舉呈請得直絕非勝利　盼不同政見者無政治篩選下參選 (18:13)

去年參選立法會新界東補選的劉頴匡，因選舉主任認為他支持港獨，在未給予機會解釋立場下裁定其提名無效，劉頴匡早前提出選舉呈請，今（13日）獲高院裁定勝訴。劉頴匡指出，「這絕對不是勝利」，真正的勝利是香港所有持不同政見的人都能在一個普及而平等的選舉中參選，不需要面對任何白色恐怖及接受任何政治篩選。他亦希望民主陣營不會因他與香港眾志成員周庭選舉呈請得直，增加分化的可能。
目前身在外地的劉頴匡在facebook發文表示，「這絕對不是勝利」，「只是在一場落後的球賽裏，搏得對手一次犯規」，距離勝利仍很遙遠。他指出，本土派如梁天琦、青年新政梁頌恆等人經歷多次取消資格及政治清算，到今日只換來一句「似有還無的呈請得直」。香港人面對全方位打壓，只是比過去更慘烈，面對畸形制度，只是比以往更扭曲。
他認為，真正的勝利是有朝一日，香港所有持政見的人都能在一個普及而平等的選舉中參選，為民發聲，不需要面對任何白色恐怖及接受任何政治篩選，而實現這個目標，選舉呈請遠遠不足夠。他呼籲香港人把握眼前這一次難能可貴的機會，用最強的鬥志戰鬥到底，才可能將「光復香港，時代革命」的理想實現。若香港人這次再輸，將會輸掉整個香港及一整代香港人。
他認同，近日他與周庭選舉呈請得直，變相令民主派的區諾軒及新民主同盟的范國威失去立法會議席，或是民主陣營面對的一次陣痛，但最重要是團結一致，不要因選舉呈請得直而增加分化的可能。
他表示，希望這場選舉呈請可提醒香港人現時香港的政治制度有多不堪，可令大家記起「如何走到今日要踏上魚死網破的這一步」。他指出，香港人再無死守餘地，一定要傾巢而出，全力搶攻，最終才可迎來勝利。