劉頴匡：選舉呈請得直絕非勝利　盼不同政見者無政治篩選下參選 (18:13)

目前身在外地的劉頴匡在facebook發文表示，「這絕對不是勝利」，「只是在一場落後的球賽裏，搏得對手一次犯規」，距離勝利仍很遙遠。他指出，本土派如梁天琦、青年新政梁頌恆等人經歷多次取消資格及政治清算，到今日只換來一句「似有還無的呈請得直」。香港人面對全方位打壓，只是比過去更慘烈，面對畸形制度，只是比以往更扭曲。

他認為，真正的勝利是有朝一日，香港所有持政見的人都能在一個普及而平等的選舉中參選，為民發聲，不需要面對任何白色恐怖及接受任何政治篩選，而實現這個目標，選舉呈請遠遠不足夠。他呼籲香港人把握眼前這一次難能可貴的機會，用最強的鬥志戰鬥到底，才可能將「光復香港，時代革命」的理想實現。若香港人這次再輸，將會輸掉整個香港及一整代香港人。

他認同，近日他與周庭選舉呈請得直，變相令民主派的區諾軒及新民主同盟的范國威失去立法會議席，或是民主陣營面對的一次陣痛，但最重要是團結一致，不要因選舉呈請得直而增加分化的可能。

他表示，希望這場選舉呈請可提醒香港人現時香港的政治制度有多不堪，可令大家記起「如何走到今日要踏上魚死網破的這一步」。他指出，香港人再無死守餘地，一定要傾巢而出，全力搶攻，最終才可迎來勝利。

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